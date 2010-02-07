У Луганській області голоси рахують у темноті?

У Луганській області почали відключати електроенергію на виборчих дільницях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в штабі «Донбас» кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за повідомленням членів виборчих комісій 112-го територіального виборчого округу (Свердловський район, Луганської області), без світла опинилося селище міського типу Новодар‘ївка.

Також після 20.00 електроенергію відключили на дільницях №53, №58, №59 округу №105. З цією інформацією працюють юристи штабу «Донбас».

Штаб звернувся до обласної влади і правоохоронних органів з вимогою присікти всі провокації на дільницях і забезпечити чесний підрахунок голосів.