Ахметов порівняв дані екзит-полів з грою між «Реалом» і «Барселоною»

Народний депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ порівняв дані екзит-полів з рахунками футбольних матчів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні у всеукраїнському прес-центрі кандидата у президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Коли грають «Реал» і «Барселона» – рахунок не завжди 3:0. Але й 1:0 достатньо для перемоги», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, о 20.00 було оприлюднено результати екзит-полів, за якими Віктор ЯНУКОВИЧ випереджає Ю.ТИМОШЕНКО з відривом 3-6%.