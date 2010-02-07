П'яний виборець зірвав погони з міліціонера

У Чернігові нетверезий виборець зірвав погони з працівника міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник відділу громадських зв’язків УМВС України в області Сергій БРИЛЬ. За його словами, інцидент стався на дільниці №31.

Виборець з`явився на дільницю у стані алкогольного сп`яніння і почав нецензурно висловлюватися, голова виборчої комісії попросила міліціонера вивести громадянина за межі дільниці. "Коли правоохоронець виводив чоловіка, той вдарив його, розірвав одяг і зірвав погони", - сказав С.БРИЛЬ.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На думку начальника відділу громадських зв`язків УМВС, матеріали справи, швидше за все, передадуть до прокуратури.

Дії порушника, відповідно до статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення, кваліфікуються як дрібне хуліганство.