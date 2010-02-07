ЦВК опрацювала 2,07% бюлетенів: Янукович - попереду

Інформація - на веб-сайті

Центральна виборча комісія почала прилюднювати результати повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 р.: за результатами опрацювання 2,07% протоколів по Україні кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 51,36% (109803 голосів), Юлія ТИМОШЕНКО - 44,16% (94 422 голоси), не підтримали жодного кандидата 3,43%. Така інформація розміщена на офіційному веб-порталі ЦВК. За результатами опрацювання 2,07% бюлетенів, у голосуванні взяли участь 213784 виборець. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 1,03%.

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