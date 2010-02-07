Експерт підозрює, що регіоналів чекає непроста ніч

Заява керівника виборчої кампанії кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Миколи АЗАРОВА про фіктивні напади на штаби кандидата на пост глави держави Юлії ТИМОШЕНКО, що готуються у Луганській області, – це «димова завіса перед початком масштабних фальсифікацій». Таку думку висловив політолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, на думку політолога, у наявності - застосування технології відвернення суспільної уваги від можливих зон ризиків шляхом вкидання в інформаційний простір провокаційних заяв.

«На базі сьогоднішніх повідомлень про фальсифікації на Донбасі можна було відкривати окреме інформаційне агентство, - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. - Це значить, що команду В.ЯНУКОВИЧА чекає непроста ніч на виборчих дільницях, коли їм доведеться захищати намальовані результати. Звичайно, в таких умовах найголовніше – відвернути суспільну увагу якимсь інформаційним мотивом».

На його думку, реакція М.АЗАРОВА може бути викликана такою собі «фемінофобією», що панує у лавах Партії регіонів.

«Наскільки мені відомо, напередодні виборів Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася до міліції з проханням організувати охорону всіх виборчих штабів, що стало реакцією на немислимий тиск на активістів Ю.ТИМОШЕНКО, організований в області командою В.ЯНУКОВИЧА. Зокрема, зафіксований випадок, коли сім`ї керівника Антрацитівського штабу погрожували зброєю. На фоні цього епатажні заяви М.АЗАРОВА виглядають, щонайменше, украй нерозумним жартом», - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ заявив про плани БЮТ дестабілізувати хід виборів у Луганській області. З цією метою, стверджує М.АЗАРОВ, народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА, що відповідає за результат кампанії Ю.ТИМОШЕНКО в Луганській області, провела зустріч з начальником Головного управління МВС України по Луганській області генерал-лейтенантом Володимиром ГУСЛАВСЬКИМ. «За наявною інформацією, саме цей високий міліційний чин повинен дати команду своїм підлеглим не протидіяти, коли БЮТівські волонтери, за цинічною задумкою своїх «креативщиків», інсценуватимуть напади «з елементами погромів» на власні штаби», - заявив М.АЗАРОВ.