Янукович пропонує Тимошенко готуватися до відставки

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ визнав, що його політичний опонент Юлія ТИМОШЕНКО виявилася сильним суперником, а тому повинна гідно визнати поразку на виборах глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у прямому ефірі на телеканалі «Інтер».

«Я хочу сказати, що на цих виборах, звичайно, ТИМОШЕНКО показала, що вона була сильним моїм суперником і опонентом. І те, що вона програла ці вибори, звичайно, дуже важливо, щоб вона програла гідно, до кінця пройшла цей шлях і визнала, як я це зробив свого часу», - сказав кандидат у президенти.

В.ЯНУКОВИЧ також вкотре заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО отримає пропозицію піти у відставку з посади прем’єр-міністра після формування у Верховній Раді нової коаліції.

Він також заявив, що багато гідних українських політиків, зокрема Сергій ТІГІПКО та Арсеній ЯЦЕНЮК, «мають великі шанси бути у числі команди, яка об’єднає Україну».