У Москві Янукович відірвався більше, ніж на 50%
23:33, 07 лютого 2010Політика
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Проголосували 2 тисячі 699 осіб
На виборах Президента України на виборчій дільниці в Москві переміг лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ із результатом 74,2%.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомив голова виборчої дільниці №78 Денис ДЕНИСОВ.
За його словами, всього на виборчій дільниці проголосували 2 тисячі 699 осіб. Із них за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 2 тисячі 5 осіб (74,2%).
За Юлію ТИМОШЕНКО проголосували 595 осіб (22%).
Проти всіх висловилися 64 особи.
Недійсними визнано 35 бюлетенів.
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