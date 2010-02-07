У Москві Янукович відірвався більше, ніж на 50%

На виборах Президента України на виборчій дільниці в Москві переміг лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ із результатом 74,2%.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомив голова виборчої дільниці №78 Денис ДЕНИСОВ.

За його словами, всього на виборчій дільниці проголосували 2 тисячі 699 осіб. Із них за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 2 тисячі 5 осіб (74,2%).

За Юлію ТИМОШЕНКО проголосували 595 осіб (22%).

Проти всіх висловилися 64 особи.

Недійсними визнано 35 бюлетенів.