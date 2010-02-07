БЮТ виявив у Криму десять заяв, написаних однією рукою

Кримський штаб кандидата в президенти України Юлії ТИМОШЕНКО заявляє про виявлення десяти фальшивих заяв про голосування вдома на виборчій дільниці №15 територіального округу №10.

«Ми виявили десять заяв, які були написані однією рукою. Більше того, підписи в журналі відрізняються від підписів цих же громадян під заявою. Ми вимагатимемо, щоб окружна комісія прийняла рішення визнати вибори на цій дільниці недійсними», - йдеться в повідомленні прес-служби кримського штабу Ю.ТИМОШЕНКО, текст якого переданий агентству УНІАН.

За даними БЮТ, усього на дільниці №15 проголосували 639 чоловік.

Округ №10 включає дільниці в Сімферопольському і Бахчисарайському районах.

Усього в Криму 10 виборчих округів, 1237 виборчих дільниць.