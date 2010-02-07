Янукович перемагає в 11-ти регіонах, Тимошенко - у 14

За оперативними даними ЦВК, згідно з результатами опрацювання 6,57% протоколів, за кандидата у президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 53,08% виборців, за кандидата на пост глави держави Юлію ТИМОШЕНКО – 41,93%.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, В.ЯНУКОВИЧ перемагає в 11-ти регіонах, Ю.ТИМОШЕНКО – у 14.

Досі ЦВК не має даних про результати голосування у Волинській та Чернівецькій областях.

В Автономній Республіці Крим за В.ЯНУКОВИЧА проголосувало – 66,85% виборців (Ю.ТИМОШЕНКО – 27,25%), Дніпропетровській області – за В.ЯНУКОВИЧА – 63,42% (Ю.ТИМОШЕНКО – 28,26%), Донецькій області – за В.ЯНУКОВИЧА – 91,13% (Ю.ТИМОШЕНКО – 6,18%), Запорізькій області – за В.ЯНУКОВИЧА - 72,56% (Ю.ТИМОШЕНКО – 21,88%), Луганській області – за В.ЯНУКОВИЧА - 88,03% (Ю.ТИМОШЕНКО – 9,09%), Миколаївській області - за В.ЯНУКОВИЧА - 70,65% (Ю.ТИМОШЕНКО – 24,33%), Одеській області - за В.ЯНУКОВИЧА - 76,23% (Ю.ТИМОШЕНКО – 18,65%), Харківській області – за В.ЯНУКОВИЧА - 80,33% (Ю.ТИМОШЕНКО – 15,49%), Херсонській області – за В.ЯНУКОВИЧА - 50,13% (Ю.ТИМОШЕНКО – 44,46%), у місті Севастополь - В.ЯНУКОВИЧА - 82,15% (Ю.ТИМОШЕНКО – 12,96%).

За Ю.ТИМОШЕНКО у Вінницькій області проголосувало – 73,12% виборців (В.ЯНУКОВИЧА – 24,0%), Житомирській області - 61,25% (В.ЯНУКОВИЧА – 32,41%), Івано-Франківській області – 85,0% (В.ЯНУКОВИЧА – 10,08%), Київській області – 69,23% (В.ЯНУКОВИЧА – 24,45%), Кіровоградській області – 51,93% (В.ЯНУКОВИЧА – 42,44%), Львівській області – 89,76% (В.ЯНУКОВИЧА – 5,21%), Полтавській області – 55,31% (В.ЯНУКОВИЧА – 39,22%), Рівненській області – 73,86% (В.ЯНУКОВИЧА – 22,01%), Сумській області – 51,03% (В.ЯНУКОВИЧА – 41,51%), Тернопільській області – 88,25% (В.ЯНУКОВИЧА – 8,55%), Хмельницькій області – 66,84% (В.ЯНУКОВИЧА – 28,43%), Черкаській області – 64,7% (В.ЯНУКОВИЧА – 30,68%), Чернігівській області – 64,89% (В.ЯНУКОВИЧА – 30,58%), у місті Києві – 69,82% (В.ЯНУКОВИЧА – 23,68%).