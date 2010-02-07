У Магери таке відчуття, що вибори відбулися

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА вважає, що повторне голосування з виборів Президента України відбулося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у ЦВК.

«У мене немає відчуття, що вибори в Україні не відбулися», - сказав А.МАГЕРА.

Він нагадав, що згідно із законом про вибори Президента України вибори можуть бути визнані такими, що не відбулися, у разі, якщо обидва кандидати наберуть абсолютно однакову кількість голосів виборців. На думку А.МАГЕРИ, ймовірність цього становить лише 0,1%.