У ЦВК підозрюють маніпуляції у п'яти областях (перелік)

Затримка даних про явку виборців з декількох ТВО може свідчити про маніпуляції з результатами голосування - Охендовський

Київ. 8 лютого. УНІАН. Затримка даних про явку виборців з декількох територіальних виборчих округів може свідчити про маніпуляції з результатами голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, на даний час немає даних про явку виборців із семи ТВО у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Сумській і Львівській областях.

«Пройшло вже більше чотирьох годин. Часу було більш ніж достатньо. А даних у ЦВК досі немає. Тут немає прямого зв’язку з результатами голосування. Тому можна роботи тільки припущення щодо відсутності даних по явці. Відсутність таких даних з окремих регіонів, які голосують переважно за одного з кандидатів на пост Президента України, може поставити під сумнів легітимність голосування у цих областях. Це може свідчити про те, що зараз в цих областях здійснюються спроби маніпуляції остаточними результатами виборів», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що показником явки виборців є кількість виданих членами ДВК бюлетенів.

«Якщо її немає, це означає, що списки виборців не закриті, і кількість бюлетенів, які отримали виборці у відповідних округах, ще не визначена. Це неприпустимо», - наголосив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.