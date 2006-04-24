У православних наступає Світла седмиця

Почався тиждень, який називають Світлою седмицею, він стане для православних віруючих часом святкування Великодня.

Всі ці дні в храмах залишатимуться відкритими царські брами на знак того, що своєю смертю Ісус Христос відкрив людям дорогу в рай.

Крім того, майже безперервно дзвонитимуть церковні дзвони, оскільки за давньою традицією будь-який охочий - від дитини до старця - отримає можливість забратися на дзвіницю і особисто оповістити округу дзвоновим дзвоном, поділившись таким чином з іншими пасхальною радістю.

Примітно також, що впродовж всієї Світлої седмиці немає пісних днів.

Завершується перший пасхальний тиждень Червоною горою - святом, яке, як відомо, завжди було в Росії найпопулярнішим днем для укладення шлюбних союзів.

У колишні часи в Світлу седмицю було також прийнято здійснювати різного роду великодушні вчинки: цар відвідував в`язниці і відпускав на волю ув’язнених, які не скоїли тяжких злочинів, а російські меценати відвідували в ці дні притулки і лікарні, також прагнучи допомогти їх мешканцям.

Працювати в Світлу седмицю до революції було не прийнято.

Всього святкування Великодня продовжиться 40 днів - аж до Вознесіння, яке в нинішньому році відзначають 1 червня. Весь цей час православні віруючі вітатимуть один одного словами "Христос воскрес!", храми будуть прикрашені квітами і червоними пасхальними яйцями, а духівництво здійснюватиме служби в червоному одязі.

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