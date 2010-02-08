ЦВК опрацювала 86,66% протоколів
07:34, 08 лютого 2010Політика
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Розрив так само близько 3%
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 86,66% протоколів, за Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,58% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,76%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.
Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,82%.
Не підтримали жодного із кандидатів 4,46% виборців.
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