ЦВК опрацювала 86,66% протоколів

07:34, 08 лютого 2010
Політика
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Розрив так само близько 3%

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 86,66% протоколів, за Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,58% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,76%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.

Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,82%.

Не підтримали жодного із кандидатів 4,46% виборців.

 

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