ЦВК опрацювала 86,66% протоколів

Розрив так само близько 3%

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 86,66% протоколів, за Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,58% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,76%. Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії. Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,82%. Не підтримали жодного із кандидатів 4,46% виборців.

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