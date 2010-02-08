Під стінами ЦВК збираються прихильники Партії регіонів

Під стінами Центральної виборчої комісії збираються прихильники Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на площі біля ЦВК перебувають трохи більше тисячі осіб, але люди продовжують активно збиратись. На сцені, що була встановлена ще вчора, вже увімкнено світло і перевіряється звук. Лунають заклики захистити вибір народу.

Прихильники Партії регіонів тримають прапори з партійною символікою та українські прапори.

Поки що на площі спокійно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Партія регіонів планує зібрати на акції біля Центральної виборчої комісії близько 50 тис. своїх прихильників.

Зі свого боку міліція посилює охорону по периметру будівлі ЦВК бійцями Внутрішніх військ МВС.