Литвин допускає створення коаліції БЮТ і ПР

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сумнівається у можливості ефективної співпраці між новообраним Президентом та нинішньою коаліцією у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи бачить він свою фракцію у складі коаліції з фракцією Партії регіонів.

За словами В.ЛИТВИНА, переформатування ВР можливе через розпуск, але навряд чи таке питання постане.

В.ЛИТВИН нагадав, що він підтримав би питання щодо розпуску ВР тільки за умови ухвалення закону про вибори народних депутатів за відкритими списками.

«Але я переконаний, що на сьогодні сверблячка щодо дострокових виборів зникне з огляду на ті реалії, які ми маємо», - сказав спікер.

Він зауважив, що роботу парламенту дійсно потрібно буде організовувати, і з огляду на це у ВР можливі три конфігурації коаліцій. Перша, за його словами, існуюча коаліція, яка вже підтвердила свою спроможність працювати.

В той же час, додав В.ЛИТВИН, в такому випадку виникає питання, яким чином надалі співпрацюватиме нинішня коаліція з новообраним Президентом.

«Заяви взаємовиключні ви вже чули. Варіант є, але можливість його реалізації надзвичайно мала», - сказав він.

Другим варіантом, за його словами, є створення коаліції між Партією регіонів і БЮТ.

«З огляду на рівень протистояння уявити це на сьогоднішній день не просто, хоча політики на днях заговорили, що ніколи не говори «ніколи»», - сказав В.ЛИТВИН.

Третім варіантом, за його словами, є створення коаліції між Партією регіонів та НУ-НС.

«Інших варіантів немає, але ви розумієте, що цей безлад не може продовжуватися безкінечно», - сказав він.

Голова ВР наголосив, що у цьому випадку у депутатів повинен спрацювати інстинкт самозбереження, аби не допустити дострокових виборів.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означає, що В.ЛИТВИН не бачить свою політичну силу у коаліції за другим чи третім варіантом, спікер сказав: «Я поки що у першому варіанті і поки не бачу інших переговорів».

При цьому він додав, що аби була його воля, то він взагалі б скасував норму Конституції щодо необхідності створення коаліції.