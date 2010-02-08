Саакашвілі: у нас є друзі в штабах обох кандидатів

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ бажає бачити Україну сильною і економічно успішною країною і вважає, що головною причиною її проблем стала відсутність єдності в урядовій команді.

Як передає РІА “Новости”, про це М.СААКАШВІЛІ заявив сьогодні на зустрічі з парламентською більшістю.

"Ми, природно, всі вболіваємо за цю країну. Хочу сказати, що у нас є контакти зі штабами обох кандидатів. У нас є друзі в штабах обох кандидатів. І, кінець кінцем, що б не сталося в Україні, Грузія залишиться другом України. Але одне цілком зрозуміло, що в наших інтересах, щоб Україна була сильною, економічно успішною, державою, що відбулася”, - заявив М.СААКАШВІЛІ.

Разом з тим М.СААКАШВІЛІ зазначив, що після "революцій" 2004 року Грузія і Україна "пішли різними шляхами", при цьому Грузія, на його думку, з тих пір значною мірою обігнала Україну в розвитку. На підтвердження цього грузинський Президент навів такі показники, як дохід на душу населення, рівень корупції, бізнес-клімат та індекс економічної свободи.

Проте М.СААКАШВІЛІ не вважає, що слід "винити в цьому якусь окремо взяту фігуру" в Україні. "Політичні сили не змогли досягти консенсусу з головних питань... не вдалося створити єдність в урядовій групі... Головний висновок звідси такий, що революція - не лише ходіння вулицями з прапорами. Революція - це болючі, радикальні реформи, національна єдність і консенсус з головних питань", - заявив М.СААКАШВІЛІ.

Лідер Грузії переконаний, що "сумний приклад України... показав, що компроміси в реформах і розкол національної єдності з головних питань смертельні для будь-якої демократії". За словами М.СААКАШВІЛІ, приклад України буде "щепленням" для Грузії.