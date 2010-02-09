У Януковича кажуть, що Тимошенко може лише затримати інавгурацію

Оскарження результатів президентських виборів призведе лише до затримки інаугурації новообраного президента на два-три тижні.

Про це заявив регіонал Нестор Шуфрич в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи інформацію про те, що Юлія Тимошенко вирішила не визнавати перемогу Віктора Януковича на президентських виборах.

"Це відповідає характеру нашого опонента. Ми десь сподівалися в глибині душі, що ми будемо рухатися в Європу, але залишилися в Україні", - зазначив він.

"Нічого надзвичайного тут немає. Законом про вибори президента передбачена процедура оскарження підведення підсумків і оголошення результатів (виборів) Центрвиборчкомом. Наші опоненти можуть цим своїм законним правом скористатися", - наголосив Шуфрич.

"Хоча, на моє глибоке переконання, це вони роблять на цей раз зайве. Єдине, на що вони можуть спромогтися - це затримати процедуру інаугурації на два-три тижні", - вважає регіонал.

"Сподіваюся, що це не пов`язано з бажанням зачепитися якомога довше за владні крісла, щоб певні процеси призупинити", - додав він.

Українська правда