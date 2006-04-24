Через Чорнобиль у Європі досі ходять радіоактивні вівці і кабани

Британські вчені заявляють, що територія країн Західної Європи зазнала значно більшого забруднення внаслідок аварії на Чорнобилській атомній електростанції, ніж вважалося раніше.

Про це свідчать результати спеціального дослідження, які цими вихідними було оприлюднено на науковій конференції у столиці Британії, повідомляє «Німецька хвиля».

Незалежні британські радіологи Ієн ФЕЙРЛІ та Девід САМНЕР твердять, що понад половина всіх радіоактивних опадів після вибуху на Чорнобильській АЕС випали за межами України, Білорусі та Росії. Зокрема, у Великобританії було заражено 34 відсотки території. В країні на майже чотирьохстах фермах на площі 750 квадратних кілометрів досі існують обмеження, пов’язані з радіаційною безпекою. Донині під постійним радіологічним контролем перебувають сотні тисяч голів худоби, зокрема близько 200 тисяч овець.

Британські вчені також гостро розкритикували результати дослідження ООН, в якому, на думку науковців, занижено цифри щодо жертв Чорнобильської катастрофи. Дослідники вважають, що близько 65 тисяч смертей від ракових захворювань можуть бути пов’язаними із радіаційним забрудненням. Наслідки Чорнобильської катастрофи досі спостерігають і в Німеччині. За даними властей федеральної землі Баден-Вюртемберг, гриби, які ростуть на її території та дикі кабани, що їх вживають, ще досі випромінюють радіацію. Втім, ця доза не перевищує безпечний для людини показник.