Дніпропетровський губернатор хоче, щоб Ющенко переписав указ про відставку

Віктор БОНДАР направив лист Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ з проханням звільнити його з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БОНДАР заявив сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську.

За його словами, мотиви відставки політичні, моральні та етичні.

Водночас В.БОНДАР висловив сподівання, що Президент В.ЮЩЕНКО змінить попередній указ про його звільнення з формулюванням «за недовіру» і замінить на указ з причини «за власним бажанням».

«Якщо такого не відбудеться, я, як і раніше заявляв, відстоюватиму своє право через суд. Але мені б не хотілося судитися з Президентом України», - зазначив В.БОНДАР.

За його словами, на Дніпропетровщині було зроблено все, щоб вибори Президента пройшли належним чином, без грубих порушень.

«Партія регіонів активно підвозила виборців на дільниці автотранспортом, це її право», - наголосив В.БОНДАР. Проте, за його словами, в результаті вибори Дніпропетровщина програла, бо могла б мати «свого Президента та прем’єр-міністра».

В.БОНДАР заявив, що йому не соромно за свою діяльність на посаді голови Дніпропетровської ОДА впродовж останніх 2,5 років. «У регіоні забезпечені надходження до бюджетів, виплачується зарплата. Впродовж мого керівництва областю відремонтовано 20 лікарень. В школах області замінено понад 50 тис. вікон, зроблено чимало корисного для людей», - підкреслив В.БОНДАР.

«Я залишаю за собою право залишатися в опозиції, але поки не знаю, кого буду підтримувати», - наголосив В.БОНДАР.

Він також зазначив, що зараз очікує народження четвертої дитини.