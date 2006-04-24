Новою «Міс Америка» стала ”проста дівчина” (фото)

Новою переможницею щорічного конкурсу краси "Міс Америка", фінал якого пройшов 22 квітня, стала 20-річна "Міс Кентуккі" Тара Коннер (Tara Elizabeth Conner).

"Я проста, безтурботна, і практична дівчина", - охарактеризувала себе переможниця на церемонії вручення їй корони "Міс Америка", яка відбулася вже у 55 раз. "Різні переживання і труднощі, через які мені довелося пройти за моє життя, зробили мене невибагливою, але сильною людиною", - додала вона.

Тепер Тара Коннер з містечка Рассед-спрінгз (Russell Springs) представлятиме США на конкурсі "Міс Всесвіт", який пройде в Лос-Анджелесі 23 липня.

Титули "Віце-міс Америка" дісталися 26-річним "Міс Каліфорнія" Таміко Неш (Tamiko Nash), "Міс Джорджія" Лайзі Уїлсон (Lisa Wilson), "Міс Огайо" Стейсі Оффенбергер (Stacy Offenberger) і 24-річній "Міс Флорида" Крістін Дюрен (Cristin Duren).

Крістін Дюрен одержала також титул "Міс Фотогенічність", а титул "Міс Конгеніальність" дістався "Міс Міннесота" Дотті Кеннон (Dottie Cannon).

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