У Німеччині побачили завершення епохи Помаранчевої революції

Україна має ключове значення для Європи, наголошує у статті для “Süddeutsche Zeitung” колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка ФІШЕР.

Німеччина, Польща і Росія мають разом підтримувати Київ, вважає він, повідомляє “Німецька хвиля”.

Із поразкою Віктора ЮЩЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах в Україні завершилася епоха Помаранчевої революції, вважає Й.ФІШЕР.

Німецький політик, який на момент протестів на київському Майдані у 2004 році очолював німецьке зовнішньополітичне відомство, сьогодні констатує: замість модернізації країни, якої очікували тоді українці, вони отримали некомпетентність і корупцію. Тим не менше, демократичні перетворення в Україні є незворотними, переконаний Й.ФІШЕР.

«Цей поступ не можна недооцінювати», - пише він і веде далі: «Юлія ТИМОШЕНКО вчинила би цілком у дусі цінностей Помаранчевої революції, якби визнала свою поразку на вільних і чесних виборах та організувала сильну демократичну опозицію проти нового Президента».

Європа, розчарована у закостенілості і корупції, вже давно відвернулася від України – не виправити цю ситуацію було би великою помилкою, йдеться у статті Й.ФІШЕРА. Адже, на переконання німецького екс-міністра, Україна є одним із наріжних каменів, на яких тримається європейський порядок по завершенні «холодної війни».

«Ця країна є місцем зустрічі між Європою і Росією. Майбутня доля України не лише визначатиме європейську безпеку, але й значною мірою буде впливати на відносини між Євросоюзом і Росією. Незалежна, демократична Україна привнесе у ці відносини зовсім інший, позитивніший характер, ніж це було би в разі повернення України у минуле. Отже, майбутнє цієї великої країни має величезне значення для Європи, а емоційні та роздратовані реакції європейських партнерів на розвиток подій у цій країні Євросоюз не може собі дозволити – це суперечить інтересам спільноти», - переконаний Й.ФІШЕР.

Він закликає країни ЄС до «масштабних політичних та економічних інвестицій» в Україну. «Співробітництво з Україною вимагатиме терпіння, розуміння та витривалості. Після перемоги ЯНУКОВИЧА це актуально як ніколи», - пише Й.ФІШЕР.

Також він закликає розглядати Україну як центрального партнера у майбутній «східній політиці ЄС». Про те, щоби Київ не знімали з порядку денного Євросоюзу, на його думку, мають дбати Німеччина і Польща, які належать до шести найбільших країн спільноти. «Адже такі країни, як Франція, Велика Британія, Італія чи Іспанія не дивляться у східному напрямку», - нарікає Й.ФІШЕР.

Від розвитку співпраці з Україною, переконаний він, залежить і динаміка у відносинах ЄС - Росія. «Колись, можливо, Німеччині і Польщі навіть вдасться разом з Росією створити новий трикутник, який дав би нові імпульси європейській «східній політиці», - сподівається екс-міністр закордонних справ ФРН.