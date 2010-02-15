Судову війну з ЦВК розпочав один нардеп-бютівець
15:00, 15 лютого 2010Політика
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Просить визнати незаконною постанову...
Народний депутат Віталій БАРВІНЕНКО (фракція БЮТ) сьогодні звернувся до Вищого адміністративного суду України з позовом, у якому просить визнати незаконною постанову Центральної виборчої комісії про остаточне оголошення результатів виборів і визнання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ, зазначивши, що також депутат вимагає від суду заборонити публікацію цієї постанови ЦВК в офіцйних друкованих виданнях.
Згідно із законодавством, цей позов має бути розглянутий ВАСУ протягом двох днів.
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