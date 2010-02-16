У ЦВК пишаються своїм «нейрохірургічним досвідом»

Член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ переконаний в тому, що немає ніяких юридичних перспектив звертатися до Вищого адміністративного суду на оскарження дій ЦВК щодо підрахунку голосів у другому турі президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це член ЦВК заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, усі без винятку рішення судів на скарги були враховані ЦВК, «а отже увесь протокол результатів виборів є остаточним, достовірним і не може бути поставлений під сумнів жодним судом».

«Всі дії ЦВК вчинені не просто з хірургічною, а з нейрохірургічною точністю», - сказав він.

Водночас він зазначив, що це право особи, в даному випадку Юлії ТИМОШЕНКО чи будь-якого іншого суб’єкта з її боку, звернутися до суду.

«В разі якщо позов на дії ЦВК буде, ми абсолютно готові захищати кожен голос виборців, поданий за новообраного Президента України», - запевнив М.ОХЕДОВСЬКИЙ.

Продовжуючи тему, він зауважив, що виборчий процес з виборів Президента України завершився о 16.00 14 лютого 2010 року офіційним оприлюдненням ЦВК результатів голосування. І таким чином, як він зазначив, відповідно до чинного законодавства, з 15 лютого свій відповідний статус втрачають кандидати в президенти, їхні довірені і уповноважені особи, офіційні спостерігачі.

За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, що стосується Віктора ЮЩЕНКА, то він виконує повноваження Президента України згідно з Конституцією до інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

При цьому член ЦВК зауважив, що чергові вибори Президента України можуть бути призначені відповідно до повноважень Верховною Радою орієнтовно на 22 лютого 2015 року.