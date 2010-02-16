Росія не домовлялася з Януковичем про вступ України до ЄЕП

Спікер Ради Федерації Сергій МИРОНОВ заявляє, що російська влада не домовлялися з новообраним Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про вступ України до Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Москві.

«Жодних домовленостей немає і бути не може. Насамперед, тому що це суверенна справа суверенного народу суверенної країни», - сказав С.МИРОНОВ.

Він також нагадав, що для входження України до Митного союзу і ЄЕП потрібна згода Верховної Ради.

«Це серйозні рішення, і, як мінімум, вони без парламенту не приймаються. А Верховна Рада - це представницький орган всього українського народу, тому я думаю, що, відповідно до Конституції України, питання так буде і розв`язуватися», - сказав С.МИРОНОВ.

«Логіка підказує, що вигода була б більшою, якби до трьох учасників (і Україна) приєдналася до єдиного Митного союзу», - відзначив С.МИРОНОВ.

Він також додав, що Україна є «потужною одиницею» Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада 2009 року у Мінську за підсумками засідання Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) Президенти Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписали документи про створення Митного союзу. Він почав функціонувати 1 січня 2010 року.