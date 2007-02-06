Заява фракцій БЮТ та Нашої України про спільну опозиційну діяльність (повний текст)

Учора ввечері глава фракції "Наша Україна" В`ячеслав Кириленко і лідер БЮТ Юлія Тимошенко підписали заяву про спільну опозиційну діяльність у Верховній Раді. Пропонуємо вашій увазі повний текст заяви.

ЗАЯВА

фракцій Блоку Юлії Тимошенко та «Наша Україна»

у Верховній Раді України

ПРО СПІЛЬНУ ОПОЗИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В ПАРЛАМЕНТІ

Усвідомлюючи свою спільну відповідальність за збереження державної незалежності України, прагнучи захистити демократію і права кожного громадянина від поновлення диктатури кланів

фракції Блоку Юлії Тимошенко і «Наша Україна» заявляють про спільну опозиційну діяльність у Верховній Раді України п`ятого скликання.

Наша мета - спільно відстоювати ідеали та цінності, виборені українським народом у 2004 році - свободу, демократію, національну єдність, подолання корупції, справедливу соціальну політику.

Незважаючи на добре організовану кампанію з дискредитації ідеалів Майдану, на парламентських виборах 2006 року український народ віддав більшість голосів за представників демократичних сил, підтвердивши своє прагнення свободи, демократії та європейського розвитку.

На жаль, внаслідок зради Соціалістичною партією України своїх виборців, демократичні сили опинилися в меншості, а владу в парламенті та уряді захопила коаліція у складі Партії регіонів, соціалістів та комуністів.

Піврічна діяльність цієї коаліції засвідчила, що вона не лише не спроможна покращити життя українського народу, але, навпаки, спричинила небачене зростання цін і тарифів з одночасним уповільненням зростання заробітної плати та пенсій. Зусилля уряду і «антикризової» коаліції спрямовані на реставрацію кучмізму, кардинальну зміну внутрішньої і зовнішньої політики, відродження кланово-корумпованої економіки і торгівлю національними інтересами України. Ігноруючи Конституцію і закони, розтоптуючи права опозиції і зневажаючи своїх співгромадян, коаліція руйнує підвалини єдності країни, здійснює масштабні кадрові чистки, веде наступ на права і свободи кожного українця.

Ми висловлюємо готовність:

- спільно працювати над новою редакцією Конституції України та ініціювати скасування незбалансованих конституційних змін;

- запровадити імперативний мандат для депутатів всіх рівнів на період формування демократичної політичної системи, становлення цивілізованих політичних традицій та припинення корупційного розкладання місцевої та центральної влади.

- домагатися проведення дострокових парламентських виборів та виборів депутатів місцевих рад;

- спільно опрацювати та конституційно закріпити статус місцевого самоврядування, відповідно до європейських традицій, посиливши повноваження місцевого самоврядування та передбачивши це в новій редакції Конституції. В зв`язку з цим ми домовляємося не підтримувати законопроект № 3207-1 в даній редакції;

- підтримати прийняття узгодженого законопроекту «Про парламентську

опозицію».

- спільно розробити пакет законопроектів щодо підвищення рівня

мінімальної заробітної плати, покращення послуг охорони здоров`я та

інших соціальних гарантій;

- забезпечити співпрацю фракцій Блоку Юлії Тимошенко і «Нашої України» в місцевих радах;

- представляти консолідовану позицію перед міжнародною спільнотою;

- спільно погоджувати та підтримувати кадрові пропозиції, які вносяться на розгляд Верховної Ради

Ми ніколи не підтримаємо прийняття змін до Конституції, що руйнують систему державного управління, ставлять під загрозу територіальну цілісність країни, деформують систему виконавчої влади або обмежують Конституційні повноваження Президента України.

Ми не будемо підтримувати прийняття та подолання вето Президента України на:

- запропоновані «антикризовою» коаліцією законопроекти про основи зовнішньої та внутрішньої політики, про Президента, Раду національної безпеки й оборони, про Конституційний Суд, про нормативно-правові акти, про місцеві державні адміністрації.

- будь-які інші законодавчі акти, якими будуть звужені права І свободи громадян, суверенітет українського народу, повноваження Конституційного Суду, органів місцевого самоврядування.

- будь-які зміни до державного бюджету, що скорочують фінансування соціальної та гуманітарної сфери, національної безпеки та системи місцевого самоврядування.

Ми переконані, що започаткована нами співпраця відродить єдність демократичних сил не лише в парламенті, а й у суспільстві. Наша країна має право на краще життя. Наша спільна опозиційна діяльність дозволить якнайскоріше усунути кримінально-олігархічну владу і, шляхом розпуску парламенту та дострокових виборів, відродити демократичний європейський розвиток України.