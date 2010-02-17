Турчинов поки задоволений суддєю у справі "Тимошенко проти ЦВК"

Керівник Центрального виборчого штабу Юлії ТИМОШЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що рішення Вищого адміністративного суду України про зупинення дії протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів виборів Президента є правовим рішенням.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином О.ТУРЧИНОВ прокоментував журналістам сьогоднішнє рішення ВАСУ.

«Є ще чесні, порядні судді, які, незважаючи на тиск, на облогу, в якій знаходяться уже декілька тижнів, все ж таки приймають правові рішення, які випливають з усіх процесуальних норм», - сказав О.ТУРЧИНОВ. На його думку, рішення про зупинення дії протоколу ЦВК є відповідальним.

О.ТУРЧИНОВ також вважає, що немає підстав для сумнівів щодо автоматизованого вибору судді, який розглядатиме скаргу кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО. «У мене немає жодних підстав говорити, що це було необ’єктивно і що було якесь втручання в (автоматизовану) систему розподілу справ», - додав він.

«Я хочу вірити і сподіватися, що саме цей процес, до якого, мабуть, прикута увага всіх громадян нашої країни, пройде в межах чинної Конституції», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.