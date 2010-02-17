Тернопільський губернатор: обрання Януковича - не привід звільнятися

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ закликав голів райадміністрацій не політизувати свої посади й у разі бажання звільнятися без зайвого піару.

Про це йдеться у його коментарі, розміщеному сьогодні на сайті ОДА з приводу заяви голови Лановецької райдержадміністрації Василя ХОМІНЦЯ на сесії облради 11 лютого про складання ним повноважень у зв’язку із обранням Президентом України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Виконавча влада має нести відповідальність за ситуацію в регіоні, незалежно від політичних вподобань, адже ми працюємо не на особу, а на державу. Заява Василя ХОМІНЦЯ є передчасною. Після інавгурації новообраний президент сам вирішуватиме кадрову політику в регіоні», - зауважив губернатор.

Він додав, що В.ХОМІНЕЦЬ насправді не написав заяви про звільнення. «Якщо хтось не бачить себе на державній службі, то повинен облишити політичну риторику, та, не вдаючись до зайвого піару, написати заяву на звільнення. Це аксіома, яку мають знати всі, незалежно від політичної приналежності», – наголосив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Як повідомляв УНІАН, В.ХОМІНЕЦЬ очолює Лановецьку райдержадміністрацію з 2005 року. У березні 2009 року став депутатом облради за списком ВО «Свобода».