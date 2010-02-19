Тимошенко розповіла, яке рішення суду вона готова прийняти

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що готова прийняти об’єктивне волевиявлення народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на засіданні Вищого адміністративного суду України, обгрунтовуючи свої позовні вимоги до Центральної виборчої комісії.

«Якщо все буде встановлено, все буде всебічно вивчено і об’єктивно, я прийму те рішення (рішення суду - УНІАН), яке є волевиявленням народу. Але я не можу прийняти подвійні стандарти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.