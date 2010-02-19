ВАСУ завершив заслуховування пояснень представників Тимошенко

Вищий адміністративний суд України завершив заслуховування пояснень представників кандидата у президенти, прем’єр-міністра ЮліїТИМОШЕНКО щодо причин подання позову до Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі голова виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО у Криму Андрій СЕНЧЕНКО зауважив, що, за наявними у нього матеріалами, у Криму на користь кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА тим чи іншим чином було сфальсифіковано щонайменше 200 тисяч голосів виборців.

За словами А.СЕНЧЕНКА, це стало можливим завдяки роботі великої групи осіб, які розробили масштабний план фальсифікацій на виборах ще за кілька місяців до голосування.

Він навів численні факти підвозу виборців до виборчих дільниць, зауваживши, що таке відбувалося на всіх виборчих дільницях Криму за винятком 53-х.

Крім того, за словами А.СЕНЧЕНКА, мали місце чималі випадки так званих «каруселей», насамперед у Керчі, Сімферополі, Феодосії, Євпаторії, Алушті тощо.

У свою чергу, представник інтересів Ю.ТИМОШЕНКО у суді Сергій СОБОЛЄВ вказав на те, що лише на території, підпорядкованій окружним виборчим комісіям №110 і №111, було виявлено майже 300 будинків, які або не існують, або знаходяться у стадії будівництва, але до них вже приписані люди.

Разом з тим, він вказав на той факт, що якщо співставити кількість виборців, які взяли участь у виборах у 1991 році, і кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 7 лютого, то вона майже не відрізняється. При цьому, як сказав С.СОБОЛЄВ, треба взяти до уваги, що тоді в Україні проживало значно більше людей, ніж зараз, що свідчить про масові фальсифікації.