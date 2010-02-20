У БЮТ кажуть, що Тимошенко в опозицію не піде: це тільки початок

Фракція Блоку Юлії Тимошенко не прийде на урочисте засідання Верховної Ради України, присвячене інавгурації Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Вищому адміністративному суді України народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

«Ми на неї (на інавгурацію – УНІАН) просто не прийдемо. Це не наше свято, ми на це свято не запрошені. Він (В.ЯНУКОВИЧ) дає запрошення діячам, політичним силам. Нам ці запрошення не надходили», - сказав С.МІЩЕНКО.

За його словами, відкликавши позов та залишивши залу засідань суду, кандидат у президенти, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не здалась - «це тільки початок, вона просто показала, що не хоче брати участі в цьому фарсі».

На уточнююче питання журналістів, чи перейде Ю.ТИМОШЕНКО в опозицію, народний депутат відповів: «Чому в опозицію, у нас ще є прем’єр-міністр в особі Юлії Володимирівни, у нас ще є наша коаліція».

При цьому С.МІЩЕНКУ було важко спрогнозувати подальшу долю нині діючої парламентської коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла постанову про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.

Того ж дня кандидат на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії, яким В.ЯНУКОВИЧА визнано переможцем президентських виборів.

17 лютого ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів і обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.