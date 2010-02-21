Янукович назвав трьох кандидатів у прем'єр-міністри
14:36, 21 лютого 2010Політика
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Вибір залежить від переговорів про коаліцію
Обраний президент України Віктор Янукович розглядає три кандидатури на посаду прем’єр-міністра країни.
Пропозиція очолити уряд може бути зроблена Сергію Тігіпку, екс-спікерові парламенту Арсенію Яценюку або Миколі Азарову.
"Остаточний вибір буде зроблено пізніше, в процесі формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді", - заявив Янукович в інтерв`ю українським телеканалам.
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