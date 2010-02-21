Янукович назвав трьох кандидатів у прем'єр-міністри

Обраний президент України Віктор Янукович розглядає три кандидатури на посаду прем’єр-міністра країни.

Пропозиція очолити уряд може бути зроблена Сергію Тігіпку, екс-спікерові парламенту Арсенію Яценюку або Миколі Азарову.

"Остаточний вибір буде зроблено пізніше, в процесі формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді", - заявив Янукович в інтерв`ю українським телеканалам.