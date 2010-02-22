Ющенко: у Януковича є три варіанти, причому другий найжахливіший

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що новообраний глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ не зацікавлений у збереженні чинної Верховної Ради.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив в ефірі телеканалу Інтер в неділю.

«Новообраний президент не буде дуже зацікавлений зберегти ту структуру парламенту, яка зараз є, включаючи і власну фракцію», - зазначив Президент.

«Очевидно, що перша версія, яка буде працювати - це проведення дострокових парламентських виборів», - вважає В.ЮЩЕНКО.

«Другий варіант - це, очевидно, найжахливіший - БЮТ і Партія регіонів», - зазначив Президент.

«Після тої колотнечі, яка імпровізована і в судах в тому числі, психологічно приведе до того, що переможцю, можливо, прийдеться погодитися на те, щоб визнати статус ТИМОШЕНКО, а вона навзамін, як це не буде принизливо для нації, визнає перемогу ЯНУКОВИЧА», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

За його словами, «якщо немає виборів, немає коаліції з БЮТ, тоді виникає третя версія - це коаліція Партії регіонів, Нашої України і Блоку Литвина».

«Причому у двох версіях. Перша версія - ЯНУКОВИЧ поступає так, як поступила ТИМОШЕНКО. Включила станок політичної корупції, зайшла в чужу фракцію, поставила ще, можливо, мішок грошей, вмотивувала кого посадою, кого грішми», - сказав В.ЮЩЕНКО.

"Арифметично, формально - це вже може вважатися коаліцією. Але з точки зору партійного, державницького, ідеологічного діалогу - це ніяка не коаліція. Це дорого внікуди», - вважає він.

«І є у цьому варіанті інше - усвідомлений політичний діалог. Ми маємо перший, можливо, сюжет, коли Партія регіонів потребує коаліції. До цього такого ще не було», - цитує В.ЮЩЕНКА «Українська правда».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що йдеться про «ідейну коаліцію, яка спонукає одну сторону уступити те, що пече у серці мільйонів людей». Зокрема, він назвав питання мови та виведення Чорноморському флоту Росії з Криму.