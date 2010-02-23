Презентація результатів дослідження про пріоритети України після виборів

У середу, 24 лютого 2010 року, в 12.00 в Інституті Горшеніна (Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14) відбудеться прес-конференція на тему: «Якою повинна бути зовнішня політика України після президентських виборів? – думка українців».

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

В ході прес-конференції будуть представлені результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Зовнішньополітичні пріоритети України», проведеного Інститутом Горшеніна з 20 по 23 лютого 2010 року.

Дане дослідження було розроблене за підсумками перебування делегації Інституту Горшеніна в Брюсселі на запрошення Європарламенту в результаті комплексного аналізу, спільно з європейськими колегами, результатів президентських виборів в Україні і прогнозування зовнішньополітичного майбутнього нашої країни.

Ключовими в дослідженні є наступні питання:

яка, на думку українців, оптимальна міра зближення України з Росією та Євросоюзом?

яка влада, на думку громадян нашої країни, потрібна Україні сьогодні?

яке ставлення українців до отримання Україною статусу асоційованого члена ЄС, а також до укладення Україною митного союзу з Росією?

У прес-конференції візьмуть участь:

Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна;

Марина Ткаченко, експерт у сфері соціального проектування.

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