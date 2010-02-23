Шведський міністр вважає, що ЄС має обнадіяти Україну щодо віз

Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ вважає, що ЄС мав би запропонувати Україні “дорожню карту” для лібералізації візового режиму.

Про це він заявив сьогодні в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Я вважаю, що ЄС мав би дати Україні “дорожню карту” з лібералізації візового режиму”, - сказав швецький міністр.

Він наголосив, що питання віз є дуже важливим для України.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2008 року Україна та ЄС започаткували діалог з метою досягнення безвізового режиму у довгостроковій перспективі. Разом з тим, до останнього часу ЄС відмовлявся надати Україні “дорожню карту”, яка фактично передбачає собою перелік чітких зобов’язань, які мають бути виконаними для запровадження безвізового режиму.