Експерт: без стратегії розвитку Україна отримає тавро "failed state"

Сьогодні Україну сприймають як країну, яка не має чіткого вектору розвитку. Таку думку висловив виконавчий директор Центру соціологічних досліджень «Софія» Володимир ЛУПАЦІЙ під час “круглого столу” “Міжнародний імідж України: проблеми і перспективи”.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, якщо в найближчий час українська влада не зробить інвестиції у стратегію розвитку країни, Україна отримає тавро держави, яка не відбулася (failed state). «Хоча вибори і завершені, Україна все ще перед вибором – або презентація власної стратегії розвитку, або програма зовнішнього управління», - сказав В.ЛУПАЦІЙ.

Водночас, на думку експерта, в економічному плані в найближчий час Україна нічого не може продемонструвати, щоб змінити свій імідж. В політичному плані, для того, щоб там відбулися якісь зрушення, потрібно конституційна більшість. Поки що “цього на горизонті не спостерігається”.

В.ЛУПАЦІЙ вважає, “що в цій ситуації в України є тільки один шанс – вона повинна продемонструвати, що в неї є бажання змінюватись”.

Однак, «сьогодні економічні реформи, технократичні реформи, тактичні антикризові програми не переконують світ, що Україна готова до змін. Як не дивно, від України очікують кроків, заходів, пропозицій, програм, що спрямовані на дострокові зміни», - вважає експерт.

За його словами, скоригувати імідж України можливо, але для цього потрібно, щоб Україна від розмов про інвестиції в економіку перейшла “до інвестицій у стратегію”. Має бути запропонована “нова версія проекту Україна, від антикризових програм потрібно перейти до загальнонаціональних дискусій про посткризову модель економіки, яка дає більше шансів вижити», сказав В.ЛУПАЦІЙ.