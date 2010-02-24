Тимошенко пояснила, чому квапить ВР з голосуванням щодо її відставки

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що в парламенті немає голосів для того, щоб відправити уряд у відставку та незареєстрованого жодного проекту постановки з цього питання.

Про це глава уряду заявила, розпочинаючи чергове засідання Кабінету Міністрів, повідомляє прес-служба уряду.

Юлія Тимошенко нагадала, що 19 лютого фракція Партії регіонів внесла до Верховної Ради постанову про відповідальність уряду, яка була зареєстрована.

За словами прем’єр-міністра, враховуючи те, що країні потрібне розуміння того, хто несе відповідальність за стан справ, виплату заробітних плат, пенсій, розрахунків за газ, було зібрано 150 підписів народних депутатів, щоб зареєстровану у парламенті постанову розглянути у середу, 24 лютого.

«Саме ми були ініціаторами, щоб підтвердити вотум довіри уряду, або відправити уряд у відставку. Я знаю, що ніхто з вас – людей, які прожили разом з країною найскладніші останні півтора роки кризи, - за владу не тримається, не тримається за крісла», - наголосила глава уряду.

Однак, за словами Юлії Тимошенко, постанова була повернута суб’єкту ініціативи 22 лютого: «Тобто 22 лютого Партія регіонів відкликала свою постанову про відставку уряду. Це говорить про те, що, по-перше, Партія регіонів не готова брати відповідальність за країну, а просто займається розмовами, а по-друге, і голосів у Партії регіонів немає, щоб таку відставку проводити».

Водночас Юлія Тимошенко зазначила, що сьогодні уряд працює для того, щоб країна поверталася до стабільності, відродження економіки: «Усі ознаки, які ми сьогодні маємо в розвитку промисловості і сільського господарства, говорять про те, що економіка починає вставати на ноги після затяжної кризи».