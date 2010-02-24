Кирил прибув помолитися за український народ і Януковича

Предстоятель Російської православної церкви патріарх КИРИЛ прибув до України для того, щоб помолитися за український народ напередодні великого православного свята - Собору всіх преподобних Києво-Печерських, який відзначається в неділю, 28 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Патріарх Московський і всієї Русі заявив журналістам в аеропорту «Бориспіль» після прильоту.

"Я прибув до Києва на запрошення Віктора Федоровича Януковича для того, щоб завтра в історичних стінах Києво-Печерської лаври, звідки пішла Російська Церква, звідки пішла велика духовна традиція Київської Русі, помолитися за Україну, помолитися за обраного Президента. Ми проситимемо Господа, щоб Він прихилив милість до цієї землі, яка несе на собі великий знак Божого помазання, покладеного на неї через Київську купіль Хрещення. Київ - мати міст руських, земля українська, які пройшли через непрості роки, сьогодні здобувають, за молитвами святих Києво-Печерських, можливість подолати проблеми, що стоять перед країною і перед народом. І Церква буде всіляко цьому сприяти і молитвою, і добрими справами", - сказав глава РПЦ.

Як додав у коментарі кореспонденту УНІАН заступник керівника прес-служби патріарха Олександр ВОЛКОВ, патріарх КИРИЛ прибув до України на особисте запрошення новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА для участі в урочистостях, присвячених інавгурації.