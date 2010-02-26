Львів’ян обурив молебінь Януковича з Кирилом

Пряма трансляція інавгурації президента у центрі Львова, яку було попередньо заплановано, не відбулася. А голова обласної адміністрації та мер міста проігнорували урочистості.

В останній день прихильники Віктора Януковича відмовилися від прямої трансляції інавгурації нового президента у центрі Львова. Як вони пояснюють, через можливі провокації. На заваді планів стали їх політичні опоненти, які заявили про проведення своїх акцій у цей день і на цьому ж місті. І жодних масових заходів ніхто не проводив.

Партія регіонів аргументувала це кризою у державі, інші політичні сили – байдужістю до події. «Я не дивився, бо мені це було нецікаво, і більшість мислячих львів’ян де-факто проігнорували»,- зауважив в інтерв’ю «Німецькій хвилі» культуролог, головний редактор часопису «Ї» Тарас Возняк.

Більшість львів’ян, які таки дивилися церемонію інавгурації, або жартували, або обурювалися. Не приховує обурення і правозахисник, публіцист Мирослав Маринович. Він вважає, що новий президент повинен був продовжити традицію попередників і провести спільний молебень предстоятелів різних церков у Соборі cв. Софії за успіх президентства.

«Для мене було важливо бачити його під час молебню, для мене було сумно дивитися, що його благословив патріарх Московський, і не тому, що це його духовний лідер, це радше виглядало – знайте, хто тут «хазяїн»,- зауважив Маринович.

І додав, відсутність загальної молитви доводить, що Янукович сприймає себе не як президента всього українського народу, до якого входять віруючі різних церков і релігій, в як президента вірних московського патріархату.