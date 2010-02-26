Тимошенко збере міністрів перед «судним днем»?

На понеділок, 1 березня, призначено позачергове засідання уряду.

Про це повідомляє "Дело" з посиланням на високопоставлене джерело в Кабінеті міністрів. Порядок денний засідання наразі невідомий.

Нагадаємо, що на 2 березня призначено голосування за відставку уряду.

Вчора "регіонали" повторно зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про відповідальність Кабміну. У своєму проекті соратники нового президента склали детальний список претензій до уряду Тимошенко, за які, за їх словами, потрібно відправити Кабмін у відставку.

Минулого вівторка Партія регіонів вже мала можливість взяти участь у голосуванні про недовіру Кабміну Тимошенко, на якому наполягала сама прем`єр-міністр. Але як заявив перший віце-прем`єр-міністр Олександр Турчинов, Партія регіонів відкликала свій проект ухвали про відставку уряду, через небажання брати на себе відповідальність і відсутність можливості сформувати більшість.