Колесніков каже, що Тимошенко вийшла за межі пристойності

Заступник голови Партії регіонів, народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ не виключає проведення дострокових парламентських виборів.

Таку думку він висловив в інтерв’ю “Газеті по-українськи”.

“Є два варіанти. Якщо не вдасться досягти компромісу і створити нову парламентську коаліцію, доведеться проводити нові вибори до Верховної Ради. А інший, найкомфортніший для українського народу варіант, - відкинути речі, які роз’єднують політичні сили в парламенті, і зайнятися виходом із кризи”, - зауважив він.

На питання, чи варто чекати розпуску ВР, якщо Партія регіонів не домовиться про нову коаліцію, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: “На жаль, так”. Він не погодився з думкою, що вибори не слід проводити, адже суспільство втомилося від виборів. “А краще залишити при владі прем’єра-банкрута? Так і далі хтозна що відбуватиметься. Уряд набрався найбільших боргів за всю історію України”, - заявив депутат.

Б.КОЛЕСНІКОВ розкритикував позицію прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка заявила, що у відставку йти не планує, і пообіцяла зробити усе, щоб Віктор ЯНУКОВИЧ не допрацював свого президентського терміну.

“У словах Юлії Володимирівни пряма загроза і непокора. ТИМОШЕНКО вийшла за межі пристойності. Це ж каже не колишній кандидат у президенти, а діючий прем’єр. Увесь світ визнав результати виборів, лише вона не визнає. Тому такі дії поховають навіки БЮТ в очах Заходу й українців. Якщо ТИМОШЕНКО не визнає ЯНУКОВИЧА Президентом і не поділяє концепцію його реформ, чесніше було б піти у відставку. А вона вчепилася в крісло. То де ж тут демократія?”, - запитав Б.КОЛЕСНІКОВ.