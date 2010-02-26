Хорватія вводить безвізовий режим для українців

З 1 квітня до 31 жовтня Хорватія вводить безвізовий режим для громадян України, які здійснюють короткострокові поїздки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, відповідне рішення було прийняте 25 лютого ц.р. на засідання уряду Республіки Хорватія про тимчасове призупинення візового режиму для громадян Казахстану, Російської Федерації та України на період літнього туристичного сезону.

Таким чином, громадянам України не потрібна віза для в’їзду до Республіки Хорватія терміном на 90 днів за наявності дійсного закордонного паспорту.