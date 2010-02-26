У БЮТ потирають руки: навколо Януковича - тераріум

Вчорашні перші кадрові призначення в Адміністрації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА свідчать, що «команда АХМЕТОВА та команда ФІРТАША» будуть відсторонені від усіх подальших призначень в АП.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив заступник лідера фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

«На мій погляд, відбулася унікальна річ, коли дві групи – група АХМЕТОВА та група ФІРТАША – фактично будуть відсторонені ЯНУКОВИЧЕМ від призначень на посади в самій адміністрації», - сказав він.

За словами С.СОБОЛЄВА, саме цим можна пояснити «хворобливу реакцію» одного з лідерів Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА, який зауважив, що призначення в Адміністрації є питанням самого Президента, а от призначення в уряді без погодження із фракцією Партії регіонів не можуть відбуватися.

Крім того, за словами С.СОБОЛЄВА, ключовою є та фігура, яка буде призначати кадри в Адміністрації В.ЯНУКОВИЧА, і цілком зрозуміло, що «цим буде займатися не ЛЬОВОЧКІН (глава АП Сергій ЛЬОВОЧКІН – УНІАН)».

«Але я переконаний, що це тільки початок. І саме тому спроби сьогодні зліпити декілька ключових гравців і груп, які є у фракції Партії регіонів, а до цього ще додайте інтереси ЛИТВИНА, інтереси комуністів, інтереси псевдопатріотів з «Нашої України - Народної самооборони» - КОСТЕНКА, ЯЦЕНЮКА, ЮЩЕНКА, – і ви зрозумієте, що це є тераріум, в якому знайти порозуміння дуже важко», - сказав С.СОБОЛЄВ.