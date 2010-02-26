БЮТ поки бачить танцюльки навколо Януковича

Заступник керівника фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ заявляє, що БЮТ перебуватиме в опозиції до нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, незалежно від існування чи розпаду нинішньої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.СОБОЛЄВ сказав сьогодні під час прес-конференції.

«Блок Юлії Тимошенко, незалежно від того, розпадеться коаліція чи коаліція далі буде існувати, буде залишатися в опозиції до курсу ЯНУКОВИЧА», - сказав він.

За словами С.СОБОЛЄВА, якщо збережеться коаліція у нинішньому форматі, то Президент зможе призначати в уряд лише міністра оборони та міністра закордонних справ; а якщо коаліція розпадеться, то БЮТ буде в опозиції до В.ЯНУКОВИЧА як парламентська сила.

Водночас, зауважив С.СОБОЛЄВ, дуже багато залежатиме від тих політичних сил, які входять до складу фракції «Наша Україна – Народна самооборона». «На жаль, поки що ми бачимо одне – танцюльки навколо Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозиціями, хто ж буде прем’єр-міністром у коаліції ЯНУКОВИЧА», - сказав він.

С.СОБОЛЄВ зазначив, що на сьогодні фракція НУ-НС веде торги з Партією регіонів про призначення прем’єр-міністром Арсенія ЯЦЕНЮКА чи Віктора ЮЩЕНКА.

«Вже почалося змагання між Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і Віктором ЮЩЕНКОМ за те, хто ж буде в коаліції з ЯНУКОВИЧЕМ, прем’єр-міністром в уряді, який сформує ця коаліція», - сказав він.

За словами С.СОБОЛЄВА, сьогоднішній іспит опозицією ці політики не пройшли. «Не встиг ЮЩЕНКО розпрощатися з владою Президента, як він почав торги з ЯНУКОВИЧЕМ за нові посади і нові конфігурації в парламенті. Не встиг ЯЦЕНЮК програти президентські вибори, як він почав торги за посаду прем’єр-міністра в коаліції з ЯНУКОВИЧЕМ», - сказав С.СОБОЛЄВ.

За словами заступника лідера фракції БЮТ, подібні торги для його політичної сили є неприйнятними. «Не стоїть питання про торги за посаду прем’єр-міністра в межах цієї коаліції. Вже фактично оголошені торги за посаду прем’єр-міністра в рамках нової коаліції, якщо вона відбудеться, – Блок Литвина, КПУ, Партія регіонів та НУ-НС. Ми в цих іграх брати участі не будемо», - заявив С.СОБОЛЄВ.