Литвин вважає, що у Тимошенко шансів мало

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що на сьогоднішні у Юлії ТИМОШЕНКО достатньо мало шансів залишитися на посаді глави уряду.

Про те він заявив в інтерв`ю газеті “Факти і коментарі” від 26 лютого.

«Я не хочу попереджувати рішення Верховної Ради України, але думаю, що ряд кроків, зроблених останнім часом БЮТ, зменшив шанси Юлії ТИМОШЕНКО зберегти за собою цю посаду», - сказав В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що його фракція поки не розглядала питання щодо голосування за відставку Кабміну. «Ми ще не розглядали це питання. Але вимога БЮТ зібрати позачергове засідання саме для обговорення відставки уряду мене, чесно признатися, здивувала», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами голови ВР, з одного боку, розрахунок БЮТ був очевидний: народні депутати не зберуться і не зможуть зібрати 226 голосів за звільнення прем`єра, і на поточній сесії повторно не можна буде розглядати це питання.

З другого боку, зазначив В.ЛИТВИН, для багатьох українських громадян вимога БЮТ виглядає чудно, коли соратники Ю.ТИМОШЕНКО збирають підписи для відставки свого ж прем`єр-міністра.

«Думаю, що в жодній з країн світу, в жодному цивілізованому суспільстві до такого прийому не додумалися б. Проте, щоб провести позачергове парламентське засідання, необхідно дотримуватися встановленої процедури: взяти в апараті Верховної Ради бланки для збору підписів народних депутатів. Для проведення такого засідання їх потрібно 150. Крім того, слід правильно оформити документи, розуміючи, що дії "за того хлопця" вже не проходять. Пора припинити обдурювати один одного», - заявив В.ЛИТВИН.