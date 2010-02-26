Прем'єр Греції закликав урятувати країну

Найгірші побоювання щодо стану грецької економіки підтвердилися, заявив сьогодні прем`єр-міністр Георгіос ПАПАНДРЕУ під час виступу в парламенті.

Як передає «Рейтер», сьогодні влада Греції робить відчайдушні спроби повернути довіру до своїх статистичних даних і переконати інвесторів у здатності розплатитися за боргами після того, як стало відомо, що попередній уряд сильно недооцінював реальний дефіцит бюджету.

Європейський Союз також не залишається осторонь, і намагається підштовхнути Афіни до проведення радикальної бюджетної реформи, в іншому разі проблеми Греції можуть завдати сильної шкоди єдиній європейській валюті і навіть, на думку деяких, привести до розпаду єврозони.

"Все, що виявилося після виборів, доводить, що Нова демократія (колишня правляча партія) не справилася зі своїми обов`язками, - заявив Г.ПАПАНДРЕУ. - Історія підтвердила наші найгірші побоювання".

"Збиток не піддається обчисленню. Він не лише зачіпає фінанси або бюджет, але й підриває позиції держави", - сказав прем`єр.

"Сьогодні наш обов‘язок полягає в тому, щоб забути про політичні ігри і думати тільки про порятунок нашої країни. Попередня політика зробила необхідним проведення кардинальних змін і обмеження накопичених привілеїв", - додав прем`єр.

Грецькі урядовці повідомили, що інспектори ЄС і МВФ, які відвідали країну, дійшли невтішних висновків: Афіни не зможуть виконати поставлені цілі щодо скорочення бюджету без нових заходів зі зменшення витрат, які вже змусили вийти на вулиці тисячі невдоволених громадян.

Напередодні міжнародні рейтингові агентства пригрозили знизити грецький рейтинг у випадку, якщо країна не зможе виконати обіцянку і скоротити дефіцит бюджету.

"Є тільки одна дилема: чи допустимо ми банкрутство країни або якось діятимемо? Чи дозволимо ми спекулянтам душити нас або ж візьмемо свою долю у свої руки?", - сказав грецький прем`єр.

"Ми повинні зробити все можливе для вирішення невідкладних проблем вже сьогодні. Завтра буде надто пізно, а наслідки - набагато серйозніші".

Г.ПАПАНДРЕУ пообіцяв, що країна не шукатиме допомоги за кордоном: "Ми просимо ЄС виявити солідарність, а вони просять нас виконати наші зобов`язання. Ми їх виконаємо... Ми зажадаємо від європейського співтовариства солідарності, і я вірю, що ми її одержимо".

"Жодна інша країна не заплатить за наші борги, - сказав він. - Для нашої країни справа честі навести лад у власному домі".