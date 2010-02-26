Жириновський хоче клонувати себе

Віце-спікер Державної думи Росії, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ заявляє, що хоче клонувати себе.

Про це він сказав в ефірі російського каналу «Вести 24»

«Я буду радий, якщо зможу клонувати самого себе, замовити вченим, аби з`явилася друга така людина, як я. Це буде дуже добре, це буде користь для нації. Клонувати треба всіх відомих учених наших», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Він додав, що ЛДПР добиватиметься відміни заборони на клонування людей, оскільки це потрібно для економіки і демографії Росії.

В.ЖИРИНОВСЬКИЙ упевнений, що жодних заборон на клонування в РФ не має бути тому, що на Заході такі роботи ведуться.

«Учені повинні працювати, ми не повинні боятися. Клонування – це порятунок людства, заміна органів, що вийшли з ладу», - упевнений В.ЖИРИНОВСЬКИЙ. Він запропонував «людей вирощувати і у них брати органи на заміну».

«Клонувати треба розумних людей, талановитих, і повинна бути база даних клонованих людей. Ми повинні мати нових Ейнштейнів, Курчатових, Ціолковських, Єсеніних, Пушкіних», - додав він.

Сьогодні 353 депутати Держдума РФ проголосували в другому читанні за законопроект «Про внесення зміни до статті 1 Федерального закону «Про тимчасову заборону на клонування людини». Клонування інших організмів і клітин, зокрема, людських, з дослідницькою метою не забороняється.