Тимошенко оприлюднила докази із свого позову про фальсифікації

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО оприлюднила документи своєї позовної заяви до Вищого адміністративного суду України про фальсифікації на виборах Президента.

Як повідомляється на офіційному сайті прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО в матеріалі "Післямова: Вибори. Порушення. Суд", рішення про оприлюднення документів ухвалено у зв’язку з тим, що Вищий адміністративний суд України відмовився від проведення публічного розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО, а також від розгляду доказової бази фальсифікацій, які були зібрані в 9-ти томах.

"Для суспільства висловлювання "системні масштабні фальсифікації" залишилося загальною фразою з навчальних посібників, яку за інших обставин можна було б назвати політичною декларацією і навіть погодитися в цьому з багатьма експертами, якби не реальні його зміст, факти і люди. Ми вирішили, що відкриття деяких матеріалів одного із 9 томів доказів, які були передані до Вищого адмінсуду, але так і не стали предметом публічного розголосу, дозволить кожному з відвідувачів Офіційного сайту Юлії ТИМОШЕНКО переконатися в тому, як нахабно опоненти з Партії регіонів "забезпечували" своєму лідерові перемогу", - йдеться у матеріалі.

На сайті зазначається, що головним засобом підтасування результатів став Державний реєстр виборців України. "За ведення реєстру відповідають місцеві органи влади, тобто державні адміністрації, керівники яких підпорядковані Президенту, на той момент Віктору ЮЩЕНКОВІ (а він, як відомо, одночасно й висувався в кандидати, і розвернув вже під час другого туру голосування свій адміністративний ресурс на підтримку Віктора ЯНУКОВИЧА). Незважаючи на те, що представники Ю.ТИМОШЕНКО надали дільничним та окружним виборчим комісіям необхідні зміни, в день голосування списки громадян залишилися у первинному варіанті – звідси "двійники" та додаткові списки для голосування, які були дзеркальною копією основних списків. Саме на цьому були засновані всі інші механізми фальсифікацій, у тому числі так звані "каруселі"", - пояснюється у матеріалі.

На сайті, зокрема, розміщені фото- і відеоматеріали, а також наводяться ксерокопії документів, які свідчать про організацію масового підвезення виборців та спроби представників Ю.ТИМОШЕНКО протистояти фальсифікаціям. У матеріалі наводяться приклади лише по одному місту – Дніпропетровську.

"Становлення чесних виборів проходило в нашій державі надзвичайно складно. Але якщо не аналізувати чесність проведених виборів, не аналізувати всі докази і всі складові, які можуть довести чесність або нечесність виборів, ми ніколи не зможемо стверджувати, що воля народу дійсно втілена в життя і що влада в нашій державі є легітимною", - наголошується у матеріалі.