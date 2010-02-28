В Україну приїде Президент Ізраїлю

Україну в травні відвідає з візитом Президент Держави Ізраїль Шимон ПЕРЕС.

Про це йшлося під час зустрічі у Києві міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКО та віце-прем’єр-міністра, міністра закордонних справ Ізраїлю Авігдора ЛІБЕРМАНА, повідомили УНІАН у прес-службі зовнішньополітичного відомства україни.

У ході зустрічі було домовлено, що з метою підготовки згаданого візиту міністр закордонних справ України відвідає Єрусалим на початку квітня ц.р.

Міністрами було також погоджено проведення 15 березня ц.р. в Єрусалимі українсько-ізраїльських політичних консультацій та переговорів стосовно підготовки Угоди про безвізовий режим поїздок громадян.

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили стан торговельно-економічного співробітництва. П.ПОРОШЕНКО відзначив важливість продовження діалогу із запровадження вільної торгівлі між двома країнами. З цією метою сторони домовилися розпочати консультації на рівні експертів з підготовки проекту двосторонньої угоди про вільну торгівлю.

Міністри закордонних справ України та Ізраїлю привітали підписання 22 лютого цього року Протоколу доповнень до Угоди між Україною та Ізраїлем про повітряне сполучення, яким розширюється коло авіаперевізників між двома країнами. Такий крок, на переконання міністрів, покликаний забезпечити більш відкрите конкурентне середовище у сфері авіаперевезень між Україною та Ізраїлем і, відтак, сприяти зменшенню вартості перельотів для громадян обох країн. Водночас це дозволить більшій кількості українських паломників відвідати християнські святині в Ізраїлі під час святкування Великодня.

Значну увагу сторони приділили обговоренню перспектив співробітництва в інвестиційній сфері. Міністр закордонних справ України запропонував співрозмовнику сприяти спрямуванню ізраїльських інвестицій у розвиток інфраструктурних проектів в Україні, зокрема, в контексті реалізації приватизаційних програм. П.ПОРОШЕНКО привернув увагу до можливостей здійснення інвестицій у розвиток міжнародного аеропорту міста Вінниця з метою його використання як важливого транспортного вузла та в організації паломництва тисяч юдеїв до юдейських святинь на території України. Ідея отримала підтримку ізраїльської сторони, зазначили в МЗС.

Під час зустрічі міністри погодилися завершити опрацювання та підготувати до підписання нову двосторонню Угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій, було домовлено обговорити питання активізації інвестиційного співробітництва під час чергового засідання Міжурядової двосторонньої комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, яке має відбутися цього року в Єрусалимі.

П.ПОРОШЕНКО повідомив і про плани організації в Україні святкування 9 травня 65-річчя Дня Перемоги на державному рівні. У зв’язку з цим від української сторони було висловлено пропозицію щодо участі ветеранів Великої Вітчизняної війни, які проживають в Ізраїлі, в урочистостях в Україні.