Ющенко дав ексклюзивне інтерв‘ю німецькому телеканалу

Під час робочого візиту до Німеччини Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав ексклюзивне інтерв‘ю німецькому телевізійному каналу «N-TV».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

В інтерв’ю, говорячи про євроінтеграційні перспективи України, В.ЮЩЕНКО заявив, що сподівається, що через десять років Україна стане повноправним членом Європейського Союзу. «Я в це вірю, я в цьому переконаний», – відзначив Президент. За словами В.ЮЩЕНКА, нині ми робимо акцент на прагматичних відносинах України з Євросоюзом у конкретних проектах і галузях, зокрема, у проектах енергетичної співпраці. Він наголосив, що до ЄС Україна хоче донести одне послання – найкращий стабілізаційний фактор у питанні газотранспортної системи – це формування такої моделі української ГТС, як частини європейського ринку.

Президент України вважає запорукою успіху в реалізації енергетичних проектів вироблення спільної стратегії між виробником, споживачем та транзитером газу.

Говорячи про європейський енергетичний ринок, В.ЮЩЕНКО сказав, що домінантою у цій сфері не може бути воля країни, яка видобуває газ. Так само як і воля споживача чи транзитера. «Ми все глибше розуміємо свою пов’язаність, тому що співпраця на енергетичному ринку – це система колективної відповідальності», – наголосив Президент України.