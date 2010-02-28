У Януковича обіцяють скорочення «по всій вертикалі»

Скорочення штату на 20 відсотків торкнеться не тільки Адміністрації Президента України, але й місцевих адміністрацій.

Про це заявив голова президентської Адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН в ефірі телеканалу Інтер в неділю.

Зокрема він підкреслив, що виконуватиметься вимога Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про скорочення на 20 відсотків по всій вертикалі державної влади, зокрема, обласних і районних адміністрацій.

В той же час С.ЛЬОВОЧКІН запевнив, що професіонали не втратять свою роботу: «З іншого боку ми стежитимемо за тим, щоб залишати кращих з кращих, професіоналів -тих, хто ефективно виконує державну функцію».

Крім того, він повідомив, що при скороченні апарату Адміністрації Президента також скорочуватимуться консультативно-дорадчі органи, які були створені при Главі держави в останні роки. При цьому, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, враховуватиметься їхня ефективність для виконання головної функції Президента – «служіння українському народу».