У Януковича обіцяють скорочення «по всій вертикалі»
Льовочкін розповів, кого залишать
Скорочення штату на 20 відсотків торкнеться не тільки Адміністрації Президента України, але й місцевих адміністрацій.
Про це заявив голова президентської Адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН в ефірі телеканалу Інтер в неділю.
Зокрема він підкреслив, що виконуватиметься вимога Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про скорочення на 20 відсотків по всій вертикалі державної влади, зокрема, обласних і районних адміністрацій.
В той же час С.ЛЬОВОЧКІН запевнив, що професіонали не втратять свою роботу: «З іншого боку ми стежитимемо за тим, щоб залишати кращих з кращих, професіоналів -тих, хто ефективно виконує державну функцію».
Крім того, він повідомив, що при скороченні апарату Адміністрації Президента також скорочуватимуться консультативно-дорадчі органи, які були створені при Главі держави в останні роки. При цьому, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, враховуватиметься їхня ефективність для виконання головної функції Президента – «служіння українському народу».